Juventus, Mandzukic al Manchester United: intesa totale in vista

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC MANCHESTER UNITED / Il tempo di Mario Mandzukic alla Juventus sembra ormai finito. L'attaccante croato ha rifiutato le offerte provenienti dal Qatar, sentendosi ancora competitivo per il grande calcio.

Nei suoi pensieri, il trasferimento alnon concretizzatosi in estate, ma che a gennaio si concluderà con molta probabilità. Secondo 'Tuttosport', non dovrebbe essere un problema trovare l'intesa economica tra bianconeri e 'Red Devils', anzi prende corpo l'ipotesi di un trasferimento anticipato a dicembre. In questo modo,avrebbe tutto il tempo di inserire Mandzukic negli schemi della squadra.