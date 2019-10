ITALIA GRECIA ACERBI / Francesco Acerbi ha parlato così in zona mista al termine di Italia-Grecia: "È stata una bella serata. Senza gruppo non vinci queste partite, ma bisogna migliorare perché poi ci sono anche squadre più forti ma noi siamo tranquilli. Abbiamo tempo, giochiamo sempre per vincere. Fin quando non vado all'Europeo, se sono nei 23 e gioco è una cosa normale. Ma non do mai niente di scontato nella vita.

È una cosa bella essere passati, ma è un punto di partenza. Spero di esserci all'Europeo, è il mio obiettivo. Gli spettatori sono stati fantastici, è un onore gioca qui. Sicuramente è bello giocare e qualificarsi qui ma ne ho tanti di obiettivi, questo è un passettino verso gli altri. Io cerco di dare il massimo, io guardo gente che dà il massimo e la seguo. Chi ha voglia di migliorarsi e di dare qualcosa in più lo segui. Non voglio essere un leader, ma uno che dà tutto e non dà niente per scontato".