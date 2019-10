VIDEO ITALIA GRECIA VERRATTI / "Siamo tornati a giorni migliori dopo aver toccato il fondo...". Così Marco Verratti dopo il successo sulla Grecia e la qualificazione - con 3 turni d'anticipo - a Euro2020. Il centrocampusta dell'Italia ha parlato in mixed zone, ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it: "E' stata una batosta non andare al Mondiale, siamo contenti di festeggiare qualcosa di importante perché non c'è mai niente di scontato.

Siamo una squadra diversa, anche grazie al mister che è riuscito a fare questo gruppo in poco tempo. Ci ha dato fiducia e convinzioni e si vede in campo. E' un traguardo importante, sono 7 partite vinte, ce la siamo meritata. Dobbiamo sempre avere la convinzione di arrivare fino in fondo, poi sappiamo che ci sono squadre più esperte di noi, ma siamo l'Italia e non possiamo accontentarci. Vogliamo dire la nostra, siamo felici e non vediamo l'ora che arrivi giugno. Non devo dimostrare niente a nessuno - ha tuonato in conclusione - cerco di fare il mio meglio, in Nazionale non è facile perché giochi con giocatori diversi", ha concluso.

Dall'inviato Francesco Iucca