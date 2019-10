ITALIA GRECIA JORGINHO / Anche Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di Italia-Grecia, match che ha consegnato la qualificazione aritmetica a Euro 2020 alla Nazionale di Mancini. Queste le parole del centrocampista: "È un risultato fantastico per quello che abbiamo vissuto di brutto nell'ultimo periodo.

Abbiamo lavorato tanto e meritato di raggiungere questo traguardo. Siamo veramente felici, ce lo meritiamo. Rigore? Sono molto felice, mi sono allenato tanto e sono contento per queste statistiche, ma molto più felice per il risultato della squadra che era fondamentale. Abbiamo meritato e stiamo dimostrando di essere un bel gruppo". Infine, sull'atmosfera dell'Olimpico. "I tifosi sono stati fantastici, sarà bellissimo rivederli fra qualche mese. Faremo di tutto per farli divertire di nuovo e lo stadio ci darà una grande spinta".