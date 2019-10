p>ITALIA GRECIA MANCINI / L'Italia batte la Grecia all'Olimpico per 2-0 (Jorginho su rigore e Bernardeschi) e conquista la qualificazione aritmetica, da prima del girone visto il pareggio dell'Armenia contro il Liechtenstein, a: "I ragazzi sono stati bravissimi, però prima di tutto vorrei ringraziare il pubblico che ci ha sostenuto anche nel primo tempo, in cui siamo stati molto contratti - ha esordito ai microfoni della 'Rai' il CT azzurro Roberto- Dedichiamo la vittoria ai bambini dell'ospedale 'Bambino Gesù di Roma. Gara difficile? Ne troveremo di squadre che ci aspetteranno, abbiamo avuto troppo frenesia e cominciato a lanciare il pallone - ha risposto Mancini a proposito delle difficoltà riscontrate dalla sua squadra nel primo tempo - Nella ripresa siamo stati migliori e abbiamo avuto tante occasioni". Ora il CT azzurro è a una vittoria dal record - 9 di fila - di: "Lui è una leggenda, ha vinto due Mondiali... Speriamo stiano per tornare le notti magiche e che tutto possa essere ancora più bello a giugno".