INTER INFORTUNIO SANCHEZ / In casa Inter scatta l'allarme Sanchez. L'attaccante ha lasciato il campo a pochi minuti dalla fine della sfida - andata in scena ad Alicante e terminata 0-0 - con la Colombia a causa di un infortunio alla caviglia, come dichiarato nel post gara dal CT del Cile Rienaldo Rueda.

Domani lo staff medico della Nazionale cilena valuterà nello specifico l'entità dell'infortunio, la speranza pere i nerazzurri è che possa trattarsi solo di una forte botta. Nello stesso match, ma al primo tempo, si sono infortunati pure Duvan Zapata dell'Atalanta e Garydel Bologna.