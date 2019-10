CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED POGBA / Paul Pogba sarà lontano per un po' dai campi da gioco. La piccola frattura al piede riportata dal giocatore fa sì che non lo vedremo per diverso tempo indossare la maglia del Manchester United. Il francese ha rifiutato l'intervento chirurgico, optando per la guarigione naturale.

A Dubai, sta seguendo un percorso riabilitativo documentato sul suo profilo Instagram. Su di lui sempre la, i Red Devils non mollano la presa ma secondo 'Tuttosport' Pogba è ormai stanco e pensa ad andar via: l'infortunio può in qualche modo aiutare affinché gli inglesi abbassino la sua super quotazione da circa 150 milioni.