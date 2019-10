CALCIOMERCATO RIVERA / Tra Nazionale e campionato, Gianni Rivera ha fatto il punto sul momento del calcio italiano: "Ci sono tanti giovani che si stanno inserendo e stanno trovando la loro strada. E' tutto bello ma se non vinci non serve a niente.

Se stasera vinciamo ci sistemiamo per l'ultimo anno - le sue parole a 'Sky Sport' -? L'impressione che dà è che stia cercando di valorizzare molto i giovani. E' importante che gli allenatori credano nei giovani, senza quelli non si fanno le Nazionali e neanche le squadre. I giocatori bravi e stranieri, se si toglie, vanno tutti dove ci sono tanti soldi. Qui non ce ne sono tanti come una volta. E' importante puntare sui settori giovanili e insistere affinché ci sia un miglioramento dei giovani in modo da avere un futuro".