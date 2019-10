FIORENTINA DAINELLI / Felice per il momento della sua Fiorentina, Dario Dainelli, dirigente viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Siamo contenti, i risultati fanno lavorare con più serenità.

Anche le prime gare erano state giocate molto bene, purtroppo non erano usciti i risultati che volevamo - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Non era un inizio facile con Napoli, Juve e Atalanta, ma abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti.? Ha voglia di vincere in tutte le cose che fa. Nazionale? Come tutti i tifosi spero che vada bene stasera, stanno facend un ottimo percorso con i giovani".