CROAZIA DALIC BROZOVIC/ Intervenuto in conferenza stampa.

Zlatko, commissario tecnico della Croazia, ha parlato dell'imminente assenza diche, dall'inizio della settimana, tornerà ad allenarsi con l'Inter vista la squalifica per la sfida col Galles : "E' molto importante per la nostra formazione. è calmo e tecnico, con lui usciamo facilmente dal pressing degli avversari. Sicuramente ci mancherà, ma dovremo cercare un'altra soluzione".