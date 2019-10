CALCIOMERCATO SAMPDORIA UFFICIALE RANIERI / Dopo giorni di attesa, la Sampdoria ha finalmente trovato il suo nuovo allenatore. A succedere all'esonerato Di Francesco, come avvenuto pochi mesi fa a Roma, sarà Claudio Ranieri: clicca qui per restare aggiornato sulle news di mercato e non solo.

La notizia è stata ufficializzata tramite una nota sul sito ufficiale dei blucerchiati: "Il presidente Massimoe l’U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Claudio Ranieri, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2021. Il presidente augura al tecnico, al suo staff e alla squadra un buon lavoro basato sull’impegno e sulla passione".