ITALIA GRECIA GALANTE / In vista degli impegni della Nazionale, Fabio Galante ha fatto il punto sul lavoro di Mancini: "Vincere non è mai facile, farne sei su sei è qualcosa di eccezionale. Mancini sta facendo un buon lavoro portando giovani che forse al momento non sono pronti, però attrarli in Nazionale ne fa crescere la personalità, il carattere.

Stasera saremo tutti a vedere l'Italia - ha detto l'ex difensore dell'Inter a 'Sky Sport' - Mi rivedo un po' in qualcuno, nell'Inter in, mi sarebbe piaciuto avere la tecnica di. In Italia ci sono tanti difensori bravi come. Inter-Juve? Penso che sono le due squadre più forti e attrezzate per vincere. L'Inter si sta avvicinando piano piano ai livelli della Juventus".