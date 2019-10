CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO CINA / Volato in Cina probabilmente troppo giovane, Yannick Ferreira Carrasco sembra avere molta nostalgia della sua vecchia vita in Europa. Complicato l'adattamento asiatico dell'esterno belga, spesso accostato al Milan, che ai microfoni di 'HLN' ha pesantemente aperto ad un prossimo ritorno al calcio europeo: "La vita da straniero è difficile lì. Nell'ultima finestra di mercato per il club era difficile lasciarmi andare. Ora la situazione è diversa.

Spero di andarmene questo inverno se ci sarà qualcosa di concreto".

L'esterno del Dalian Yifang ha proseguito: "La vita è più dura per me. La città è difficile per gli stranieri. Mia moglie ha vissuto qui con me per un anno intero. Nel secondo anno è andata su e giù. Vuole aprire un'attività ed è impegnata. Se sei sposato, vuoi anche stare con tua moglie. Ora dormo spesso da solo quando torno a casa. È un po 'difficile". Tanta nostalgia dell'Europa quindi per Carrasco che già a gennaio potrebbe rivelarsi una ghiotta chance per le big italiane con il Milan in primis.