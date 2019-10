CALCIOMERCATO NAPOLI OCHOA / Nell'estate del 2018 il Napoli ha attuato una vera e propria rivoluzione tra i pali acquistando Meret, Karnezis ed Ospina. Prima di arrivare all'estremo difensore colombiano però gli azzurri hanno trattato anche Guillermo Ochoa che a 'Futbol Total' ha raccontato del suo mancato approdo in Campania: "L'opportunità di unirsi al Napoli alla fine è dipesa da terzi. Non era tutto nelle mie mani.

Dopo la Coppa del Mondo il Napoli aveva acquistato un paio di portieri ma poi uno di loro, Meret, si è infortunato. Allora Ancelotti, che aveva seguito da vicino la Nazionale messicana, si era interessato a me. Era già deciso. Ci sono stati dei contatti con il mio agente e le cose sono andate avanti. Sarei stato felice di andare in questa squadra. Il presidente ha parlato con il mio agente, lo ha fatto viaggiare, erano in contatto e invece alla fine, il presidente dello Standard Liegi non mi ha lasciato andare. La priorità ero io ma quella decisione non dipendeva da me e ciò a volte accade nel calcio. Mi dà un po' di fastidio perché non era tutto nelle mie mani. Un peccato".