p>INTER JUVENTUS SCAMBIO HIGUAIN ICARDI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Alessandro, ex giocatore della Juventus, è tornato su un grande tema delle ultime sessioni di calciomercato , ovvero il possibile scambio fra Mauroe Gonzaloprima che l'ex Sampdoria approdasse al PSG: "Non lo avrei mai fatto come qualcuno diceva in estate". Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Birindelli ha poi aggiunto: "Higuain ha dimostrato e sta dimostrando di essere uno dei migliori bomber in circolazione".