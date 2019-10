CALCIOMERCATO PSG BECKHAM MBAPPE / Dopo aver chiuso la propria carriera da calciatore David Beckham non è mai rimasto con le mani in mano. Un vero e proprio business man capace di reinventarsi in diversi ambiti. Secondo quanto rivelato dal 'Daily Mail' l'ex stella inglese avrebbe anche pensato ad una nuova occupazione, quella del procuratore.

Il mese scorso infatti Beckham ha fondato una società di rappresentanza denominata 'Footwork Management Ltd', nata dalla comunione d'intenti con Dave, Nicolae David. Un'agenzia che punta quindi a competere ai massimi livelli.

Beckham punta quindi ad ottenere il primo grande cliente che risponderebbe al nome di Kylian Mbappe. Con Ronaldo già ben accasato con Mendes e Messi impegnato con la sua famiglia è proprio il fenomeno francese il miglior uomo copertina possibile per l'ex numero 7 del Manchester United che punta a partire col botto.