CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS CHIESA RINNOVO/ Federico Chiesa, stella della Fiorentina di Rocco Commisso, è di certo uno degli uomini mercato del club viola. Su di lui c'è infatti l'interesse di due delle maggiori società italiane, Inter e Juventus, pronte all'assalto per il figlio d'arte.

Stando a quanto riportato da 'La Nazione' però, ci sarebbe qualche spiraglio di ottimismo per il rinnovo di Chiesa con la Fiorentina, considerando in particolare l'atteggiamento positivo del giocatore nelle ultime uscite. Restano comunque dubbi sul suo futuro, dato che non ci sarebbero ancora incontri in programma per discutere i termini di un eventuale prossimo contratto.