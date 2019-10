CALCIOMERCATO JUVENTUS PELLEGRINI CAGLIARI / Impegnato con la nazionale under 21, Luca Pellegrini ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni del 'Corriere dello Sport' tornando anche sulla questione Roma: "Io innanzitutto ringrazio la Roma e i tifosi per quello che mi hanno dato da quando ho iniziato nel vivaio a quando sono stato lì. Quei fischi mi hanno fatto male. Purtroppo, le strade possono separarsi, la Roma ha fatto una scelta e io ho cercato quello che fosse il meglio per me.

Così come mi è dispiaciuto leggere di una mia lite con Kolarov: non esiste, ho parlato anche con Alex dopo, in assoluta tranquillità. Mi spiace, io sono un ragazzo tranquillo".

JUVENTUS - Il mancino del Cagliari ha quindi proseguito sul sogno Juventus: "Un mio allenatore delle giovanili, Fernando Mastropietro, diceva sempre che da 1 a 8 si fa, il difficile arriva quando devi fare da 8 a 10. A certi livelli i dettagli fanno la differenza. È naturale che speri. Ma vedo il presente, voglio fare bene a Cagliari“.