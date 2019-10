CALCIOMERCATO BRESCIA RINNOVO TORREGROSSA / Colpo in attacco per il Brescia di Eugenio Corini. Le 'Rondinelle' hanno infatti approfittato della sosta per prolungare il contratto dell'attaccante Ernesto Torregrossa, classe 1992 che ha giocato fin qui appena una partita in campionato.

Lo stesso club lombardo ne ha dato l'annuncio sul proprio sito: "Brescia Calcio annuncia di aver rinnovato in data odierna il contratto di Ernesto Torregrossa . Il calciatore si lega al Club fino al 2022".