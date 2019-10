CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN BAYERN MONACO MULLER / Tutti pazzi per Christian Eriksen. Il centrocampista danese, come noto ormai da tempo, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con gli 'Spurs' e proprio per questo resta tra i calciatori più desiderati sul mercato. Su di lui da tempo top club come Juventus, Manchester United e soprattutto Real Madrid che stava vagliando anche l'ipotesi di dare un assalto già a gennaio al calciatore.

Stando a quanto riferito da 'Sport1' però si sarebbe inserito con prepotenza nella corsa ad Eriksen anche ilche dal canto suo punterebbe ad un trasferimento estivo. La testata tedesca sottolinea come il club bavarese possa essere per il danese un'opzione da tenere in seria considerazione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Al Bayern Monaco Eriksen risulterebbe il possibile sostituto dello scontendo Thomas Muller vista la sua duttilità che gli permette di giocare sia da trequartista che da esterno offensivo. Ruolo che sarebbe dunque lasciato libero proprio dal numero 25 teutonico sempre più lontano dalla Baviera. Intanto Karl-Heinz Rummenigge ha drizzato le antenne.