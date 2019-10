Juventus, è pronto la CR7 Arena

JUVENTUS SPORTING STADIO CR7 / CristianoRonaldo non vuole smettere di scrivere nuove pagine di storia. L'attaccante non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole continuare a vincere sia con la Juventus che con il Portogallo. Una carriera immensa per l'ex Real Madrid che potrebbe presto avere un riconoscimento che in pochi hanno, quello di avere intitolato uno stadio. Ci sta pensando lo Sporting, squadra dove CR7 è cresciuto.

"E' un'ipotesi che non accantoniamo e della quale ovviamente saremmo molto orgogliosi - ammette il presidente del club portogheseai microfoni di 'Tuttosport' - . Cristiano è uno dei più grandi simboli della storia del nostro club". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo Juve CLICCA QUI . L'attuale stadio José Alvalade potrebbe così chiamarsi CR7 Arena, Cristiano Ronaldo Stadium o José Alvalade CR7.