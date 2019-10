Calciomercato Milan, svolta Conti: cambia il suo futuro!

CALCIOMERCATO MILAN CONTI FUTURO GENNAIO / I buoni rapporti tra Lille e Milan spingono Mehmet Zeki Celik verso il club rossonero. L'arrivo del terzino turco classe 1997 spingerebbe alla porta Andrea Conti. Il terzino ex Atalanta si è messo alle spalle gli infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per molto tempo ma i minuti giocati continuano ad essere pochi. Marco Giampaolo ha puntato con forza su Davide Calabria, dando spazio a Conti solo in caso di estrema necessità.

Se le cose non dovessero cambiare conè facile ipotizzare una cessione dell'ex Atalanta già nel calciomercato di gennaio. Il Milan crede nel calciatore e proprio per questo in estate sono state rifiutate tutte le offerte arrivate ma il desiderio di giocare potrebbe spingere Conti verso una nuova destinazione: l'idea potrebbe essere quella di privarsi del calciatore in prestito, magari in Italia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI . Squadre come Genoa,e Parma potrebbero dargli quella continuità che al Milan fatica a trovare.