JUVENTUS DOUGLAS COSTA SARRI / Douglas Costa è pronto al rientro in campo dopo lo stop dello scorso 14 settembre per un problema muscolare. Il brasiliano della Juventus infatti sabato prossimo contro il Bologna sarà certamente a disposizione con ottime chance di giocare anche dal primo minuto. Di fronte a lui un'intera settimana abbondante di lavoro a Torino con i calciatori che non sono stati convocati in nazionale.

Un lasso di tempo corposo che servirà a Douglas Costa per recuperare la forma fisica giusta e convincerea puntare su di lui contro il Bologna. Non sarà semplice visto anche il cambio di modulo operato dall'ex allenatore del Napoli, costretto a passare al 4-3-1-2 viste le tante assenze. Un recupero quello di Costa che potrebbe portare lo stesso Sarri a rispolverare anche il 4-3-3 alternando al meglio gli schieramenti tattici.