CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA BARCELLONA / Eduardo Camavinga è uno dei nuovi prospetti del calcio mondiale. Il centrocampista angolano classe 2002 sta stupendo tutti con la maglia del Rennes e i grandi club europei avrebbero già messo gli occhi addosso al talentuoso prodotto del club bretone. In Italia, in particolare, è il Milan che sta facendo più di un pensiero al giocatore. La concorrenza però non manca. Il Real Madrid lo ha messo nel mirino e lo sta seguendo con grande attenzione.

Lo stesso vale per l', che in estate ha tentato il colpo, ma ha dovuto rinunciare per l'eccessiva richiesta del Rennes: 40 milioni di euro . Per tutte le notizie di giornata CLICCA QUI

Ora però, secondo il 'Mundo Deportivo', anche il Barcellona avrebbe messo nel mirino il giovanissimo centrocampista. Camavinga sarebbe stato già visionato di persona da Eric Abidal, che avrebbe speso parole decisamente positive sul giocatore africano. Molto probabile quindi che anche il club catalano decida di tenere sott'occhio le prestazioni del classe 2002: la sensazione è che il Milan debba agire quanto prima se davvero dovesse essere intenzionato ad acquistare il centrocampista.