INTER JUVENTUS VIDAL / Quello di Arturo Vidal è uno di quei grandi nomi che puntualmente, alla riapertura del calciomercato, tornano a circolare con insistenza, accostati ai top club europei ed italiani che sognano un centrocampista di quantità e con tanti gol nei piedi. La scorsa estate soprattutto il cileno è finito nei radar di Inter e Juventus, ma pure di club cinesi che hanno concretamente cercato di portarlo via dal Barcellona.

Impresa complicata, a meno che...

A parlare delle voci di mercato e del suo futuro, è dunque lo stesso Arturo Vidal che si confessa in una lunga intervista concessa al catalano 'Sport': "Le voci sulle trattative con Juventus e Inter? Io sono felice. Sono venuto qui per avere successo, per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi e vincere titoli. Sono diventato quello che mi piace essere, un calciatore importante, per questo ho lavorato in tutta la mia carriera. Non ho intenzione di cambiare squadra ogni volta che si apre il mercato - esordisce il cileno che poi aggiunge -. Se l'allenatore o il club mi dicono che devo andarmene, va bene, lo accetto. Non ho problemi, però credo che ho molto da dare qui e voglio lottare per gli obiettivi che mi ero prefissato quando sono arrivato. Devo ancora sollevare la Champions".