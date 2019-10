CALCIOMERCATO SERIE A LACERDA / Il feeling tra Italia e Brasile, si sa, è molto forte. Tanti sono i brasiliani che sono passati dal nostro campionato, ma il legame tra Portogallo e Brasile è probabilmente ancora più forte. Tanti sono i verdeoro in terra lusitana e tra questi ci sarebbe un giovane su cui l'Italia avrebbe messo gli occhi.

Secondo 'A Bola' infatti una big della Serie A avrebbe messo gli occhi su Erik, giovane centrocampista classe 1999 in forza all', nella Liga Pro portoghese (la nostra Serie B). Alla società lusitana sarebbe stata formulata un'offerta da 150mila euro, rispedita però al mittente. La testata portoghese assicura però che il club in questione è pronto a tornare alla carica a gennaio. Resta da capire di quale club si tratti, potrebbe essere il, con Elliot che punta molto alla politica dei giovani, ma attenzione anche ad, sempre vigili sui talenti in giro per l'Europa, così come la, che in Portogallo è andata spesso a caccia di talenti futuri.