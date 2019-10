Calciomercato Inter, esperienza a centrocampo: Rakitic la chiave

CALCIOMERCATO INTER MATIC / Vista la condizione non ancora ottimale di Romelu Lukaku e la recente squalifica di Alexis Sanchez, in casa Inter ci si è interrogati sulla profondità del parco attaccanti a disposizione del tecnico Antonio Conte ed in vista del calciomercato di gennaio sono già circolate le prime ipotesi, low-cost e non solo, per rinforzare l'attacco con un vice-Lukaku. Ma se potesse, Conte con ogni probabilità il suo colpo lo spenderebbe a centrocampo, dove i titolarissimi sono già stati individuati e le alternative, invece, non garantiscono al momento un rendimento all'altezza.

Ecco perché sotto traccia i movimenti della dirigenza interista sono iniziati anche in questo reparto, sondando le varie possibilità che si potranno presentare in ottica invernale o in vista della prossima estate.

Il nome più caldo è quello di Ivan Rakitic, per il quale come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it si preannuncia una sfida con la Juventus e non solo . Sul centrocampista croato, scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico Valverde, secondo fonti inglesi oltre al Tottenham sarebbe sempre più forte il pressing del Manchester United, a caccia di rinforzi per risollevare una stagione nata male. L'eventuale arrivo del centrocampista blaugrana finirebbe quindi per tagliare fuori un altro nome pesante, quel Nemanjache Antonioconosce bene e riprenderebbe ad occhi chiusi. Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui il serbo è ormai considerato in partenza e può essere ingaggiato a cifre contenute. Sia per il cartellino, visto che è in scadenza a fine stagione, sia in termini di stipendio: un contratto triennale da 5 milioni a stagione lo convincerebbe a dire 'sì'.