INTER BELGIO KAZAKISTAN LUKAKU / Niente sfida al Kazakistan per Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter non si è imbaracato sul volo diretto ad Astana e tornerà ad Appiano Gentile: già lunedì sarà a disposizione di Antonio Conte. Una notizia senz'altro gradita per l'allenatore nerazzurro.

Il motivo? La promessa fatta dal ct belga, che aveva dichiarato come i giocatori reduci da problemi fisici avessero disputato solo una delle due gare in programma. Dopo aver giocato ed essere stato protagonista nella sfida contro San Marino , Lukaku trascorrerà il weekend in famiglia e rienterà poi in Italia. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport', che sottolinea come l'Inter aspetti anche Marcelo: il centrocampista salterà per squalifica la sfida trae anche lui potrebbe quindi arrivare ad Appiano in anticipo.