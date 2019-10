ITALIA GRECIA MANCINI ACERBI BARELLA / Sarà ancora 4-3-3. Modulo che vince non si cambia. L'Italia di Roberto Mancini può centrare già stasera contro la Grecia l'accesso ad Euro 2020. Per gli azzurri, che scenderanno in campo con un'inedita divisa verde, la vittoria potrebbe non essere sufficiente: necessaria sarebbe una contemporanea sconfitta della Finlandia in Bosnia e una non-vittoria dell'Armenia in Liechtenstein. Sicuramente però i 3 punti permetterebbero alla nazionale di avvicinarsi ancor più alla qualificazione.

E Roberto Mancini ripartirà dal solito 4-3-3, anche se ci sono alcuni dubbi per quanto riguarda gli uomini.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport',dovrebbe partire in vantaggio rispetto a, così comesarebbe favorito per il posto a centrocampo al fianco di. Potrebbe dunque restare accantonata l'idea dimezz'ala in mediana. A partire dal primo minuto in attacco dovrebbe esserci Ciro, conin panchina. Sugli esterni difensivi chance per. La Grecia del neo ct, orfana dei veterani, dovrebbe schierarsi con un 4-4-1-1, pronto a trasformarsi in un 4-2-3-1 in fase offensiva.

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

GRECIA (4-4-1-1): Vlachodimos; Bakakis, Siovas, Lambropoulos, Stafylidis; Mantalos, Zeca, Kourbelis, Donis; Vrousai; Kolouris. All. Van't Schip