Calciomercato Inter, dalla Spagna: Barcellona sempre più attratto da Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ / L'annuncio del rinnovo imminente lanciato dal suo agente in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it non è bastato a calmare le voci di un calciomercato che fanno circolare sempre di più a livello internazionale il nome di Lautaro Martinez. Miglior marcatore nell'era Scaloni con l'Argentina, a segno in big match importanti come contro Barcellona e Juventus (più Napoli, derby ed altre la scorsa stagione), l'attaccante dell'Inter si sta imponendo ad alti livelli e nonostante la sua priorità sia continuare in nerazzurro, come confermato dal procuratore, non mancano i club interessati e pronti a bussare alle porte dei dirigenti interisti.

Su tutti proprio lo stesso Barcellona, forte del feeling nato in nazionale col fenomeno Lionel Messi.

I blaugrana hanno avviato la ricerca dell'erede di Luische a gennaio compirà 33 anni: i prossimi mesi serviranno a capire se le condizioni dell'uruguaiano permettono di rimandare l'acquisto di un nuovo numero 9 al 2021 o se invece bisognerà intervenire in estate. L'unica certezza è che si punterà su un profilo di spessore internazionale, un giovane con esperienza e pronto ad esplodere. Ecco perché secondo il 'Mundo Deportivo' in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Kyliandel Psg, con Marcuse Harry'alternative' di un certo peso. Ma attenzione, appunto, a Lautaro Martinez: l'argentino dell'Inter, scrive il quotidiano vicino alle cose di casa Barça, piace sempre di più alla giunta direttiva blaugrana e per caratteristiche tecniche e fisiche rappresenterebbe un rinforzo ideale. L'Inter ha già intercettato questi segnali e si appresta a rinnovargli il contratto per presentarsi, eventualmente, ancor più in posizione di forza in caso di trattativa.