Calciomercato, Solari pronto al ritorno in panchina

CALCIOMERCATO SOLARI / Potrebbe ripartire dagli Stati Uniti la carriera da allenatore di Santiago Solari.

Esonerato a marzo dal Real Madrid per far posto al ritorno di Zinedine, l'allenatore argentino è in cerca di una nuova sistemazione e secondo 'Fichajes.net' sarebbe in trattativa con due club di MLS: l', ex squadra di Kakà e Nocerino, e la nuovadi David Beckham.