Inter, Conte sorride per Brozovic

p>INTER CONTE BROZOVIC / Oltre che per la doppietta da record di, primo giocatore nella storia della nazionale belga a raggiungere e superare quota 50 gol, ed il gol di Valentinocon l'Austria, il tecnico dell'Antoniopuò sorridere anche per Marceloche tornerà in anticipo a Milano e potrà recuperare energie preziose dopo il tour de force di questo avvio di stagione. Il centrocampista croato è stato ammonito al 45' della sfida contro l'Ungheria e salterà per squalifica il match contro il Galles, per questo al suo posto è stato convocato Filipe l'interista farà rientro in Italia. Schierato 9 volte su 9 tra campionato e Champions League, Brozovic era arrivato in riserva a questa sosta per le nazionali. Conte avrà modo dunque di tirarlo a lucido per il prossimo ciclo di gare già decisivo.