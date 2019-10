Juventus, Berbatov spinge Eriksen a Torino: "Attento al Real Madrid"

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN / La Juventus è sulle tracce di Christian Eriksen, che ha il contratto in scadenza nel 2020 ed è nel mirino anche del Real Madrid. I blancos fanno sul serio per il centrocampista e sono pronti ad acquistarlo anche a gennaio, ma Dimitar Berbatov ha messo in guardia il danese, rivelandosi un alleato dei bianconeri.

Il bulgaro, come riporta 'AS', ha dichiarato a un evento di 'Betfair': "Il Real Madrid ha uno squadrone e Christian deve sapere che sarebbe una grande sfida per lui. Hanno Kroos, Modric, Isco, Hazard, sono tutti crack mondiali". Per l'ex attaccante, quindi, Eriksen potrebbe valutare altre destinazioni: "Qualcuno comincia ad avere un'età, è vero, ma il loro 11 titolare resta potentissimo. Dovrebbe chiedersi se sarebbe pronto a lottare, perchè non può aspettarsi di arrivare a Madrid ed avere subito spazio. Anche Hazard ha avuto problemi".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!