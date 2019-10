Euro 2020, l'Italia si qualifica se...

ITALIA QUALIFICAZIONE EURO 2020 / L'Italia si è messa alle spalle il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale 2018 e vola a gonfie vele verso Euro 2020, il primo europeo itinerante della storia.

l'Italia batte la Grecia e la Finlandia perde sul campo della Bosnia; l'Italia batte la Grecia e l'Armenia non vince contro il Liechtenstein a Vaduz.

Con l'ultima vittoria sulla Finlandia, la sesta in altrettante giornate, la selezione guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini ha messo una seria ipoteca nel Gruppo J dove gli azzurri sono primi in classifica con 18 punti e solo 3 gol subiti a fronte di 18 segnati. Già contro la Grecia domani sera all'Olimpico, dunque, l'Italia ha la grande occasione di staccare matematicamente il passo per Euro 2020. Ecco le combinazioni necessarie affinché si possa festeggiare il traguardo già domani: