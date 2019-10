Chelsea, brutte notizie: infortunio in Nazionale per un titolare

CHELSEA INFORTUNIO KANTE FRANCIA / Brutte notizie per il Chelsea: durante il riscaldamento del match tra Francia e Islanda, infatti, N'Golo Kante si è fermato per un problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo dal primo minuto come previsto.

Didier Deschamps lo ha sostituito con Moussa Sissoko nel suo undici, ma le condizioni del blue preoccupano: secondo la stampa inglese, il problema riguarderebbe i flessori. Kante ha già perso diverse partite in quest'avvio di stagione per un infortunio alla caviglia.

