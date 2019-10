CALCIOMERCATO INTER MILAN OZIL ARSENAL / Inter e Milan sono state spesso accostate a Mesut Ozil, che è finito ormai ai margini dell'Arsenal.

Su di lui ci sarebbe forte l'interessamento del Fenerbahçe che punta al prestito del trequartista ex Werder Brema. Intanto arriva un attacco diretto allo stesso Ozil da, dirigente dei 'Gunners' che, come riporta anche 'The Sun', in un forum di tifosi biancorossi ha spiegato la situazione: "La politica di Unai (Emery ndr) è sempre stata quella di far giocare quelli che lavorano duramente in allenamento". Una vera e propria chiusura che fa pensare ad una prossima separazione.