Calciomercato, Rakitic la grande occasione di gennaio: anche il Milan in ascolto

CALCIOMERCATO MILAN INTER JUVENTUS RAKITIC / Il mal di pancia di Ivan Rakitic accende il mercato e scatena una possibile asta internazionale in vista della sessione invernale.

Impiegato per soli 186 minuti spalmati su sei presenze totali, il croato è ai margini del progetto tecnico di Ernesto Valverde e ha espresso pubblicamento il suo malcontento che ha gettato benzina sul fuoco di un calciomercato che da settimane lo vede tra i nomi più chiacchierati.

L'Inter si è messa in ascolto e ci sarebbero già stati dei contatti concreti, la Juventus però come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it non molla la presa ed è pronta a tornare alla carica. Ma non solo. Perché il quotidiano catalano 'Sport' riferisce che anche il Milan, a caccia di rinforzi di grande esperienza, sia da includere nella lista dei club in corsa per Rakitic, sul quale resiste forte l'insidia della Premier League dove sono soprattutto ManchesterUnited e Tottenham a tenere i radar accesi. La richiesta del Barcellona per il suo cartellino, come vi abbiamo anticipato, dovrebbe scendere a quota 30/35 milioni di euro.