JUVENTUS VAN DER SAR DE LIGT RONALDO / Non è iniziata nel modo più semplice possibile la stagione di Matthijs de Ligt, arrivato alla Juventus da predestinato e spesso criticato per il suo operato tra club e nazionale.

In sua difesa è giunto l'ex bianconero Edwinche ai microfoni di 'ESPN' ha anche azzardato un paragone illustre: "Ha la mentalità di chi cerca sempre di migliorare e vuole essere il miglior al mondo. Ho visto alcuni giocaotri così in carriera e uno gioca con lui alla Juve: Cristiano Ronaldo. Ho giocato con lui a Manchester e ho visto in lui lo stesso desiderio di lavorare duro ed essere il migliore di tutti. Lui e De Ligt hanno la stessa volontà e la stessa fame. Matthijs ha solo 19 anni, è stato fantastico all’Ajax, era la nostra roccia e il nostro capitano. Ha segnato gol importanti, evitandone altrettanti. In Italia deve imparare una lingua nuova, conoscere nuovi compagni. L’infortunio di Chiellini l’ha sicuramente aiutato a entrare subito in squadra, ma gli ha dato anche più pressione”.