CALCIOMERCATO INTER IBRAHIMOVIC / L'Inter di Antonio Conte ha iniziato alla grande la stagione al netto della sconfitta rimediata prima della sosta contro la Juventus. I nerazzurri sono tornati una seria contender per la vittoria finale ma a gennaio potrebbero rinforzarsi ulteriormente. La compagine meneghina potrebbe infatti pensare ad un clamoroso ritorno in terra lombarda.

Stando a quanto riferito dal giornalista 'RAI', Paolo Paganini, Zlatan, che ha il contratto in scadenza a dicembre, vorrebbe ritornare in Italia. Possibile destinazione Milano con l'Inter che potrebbe rappresentare la nuova casa dello svedese che ha già giocato con grandissimi risultati in nerazzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Lo svedese non è però l'unico. L'Inter infatti sogna anche Ivan Rakitic dal Barcellona.