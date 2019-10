ITALIA UNDER 21 NICOLATO KEAN MARCHIZZA BELLANOVA / Il ct dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, perde i pezzi dopo la sfida pareggiata per 0-0 contro la Repubblica Ceca.

Oltre al centrocampista Sandro Tonali, che si è aggregato alla Nazionale maggiore, hanno abbandonato il gruppo anche lo squalificatoe l'infortunato. Come si legge in un comunicato pubblicato dalla stessa federazione, Nicolato ha convocato il difensore del Bordeaux Raoulper rimpolpare i ranghi.