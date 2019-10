FIORENTINA CASTROVILLI SMETTERE FANTACALCIO / Magic moment per Gaetano Castrovilli che ha conquistato la Fiorentina in breve tempo arrivando persino ad un prestigioso rinnovo di contratto. Il 22enne centrocampista fresco di firma si è raccontato ai microfoni di 'Radio Selene': "Lavoro con la stessa fame di sempre e spero di arrivarci. Incrocio le dita. Devo ancora realizzare tutto, sono contento per me e per la mia famiglia. Finalmente sto ripagando quanto ha fatto la mia famiglia.

A 12 anni vedevo la mia famiglia in difficoltà e ho pensato di smettere di giocare a calcio. Mio zio e mister Nicassio mi hanno incoraggiato a non mollare. Sono molto contento per la fiducia che mi stanno dando il mister, la società e i tifosi. Spero di ripagarla e continuare di fare bene. Devo tanto ai miei genitori: mi hanno insegnato i valori della vita, su tutti l'umiltà".

FANTACALCIO - "Il primo che mi ha comprato è stato mio cugino Antonio, mi ha pagato un fantamilione. Io non mi ero comprato, poi i compagni di squadra mi hanno tirato in ballo e ho deciso di partecipare. Sta andando bene".