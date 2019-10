CALCIOMERCATO MILAN AURIER / Impegnato con la Costa d'Avorio, Serge Aurier ha approfittato della sosta per le Nazionali per parlare anche del suo futuro dal ritiro della Nazionale. Accostato di recente al Milan, l'ex Psg ha ammesso di aver chiesto la cessione in estate, non escludendo una sua partenza a gennaio. "Volevo andarmene ed era giusto che non giocassi - si legge sul 'The Sun' - Quando si sta provando ad essere ceduto, non puoi giocare perché un infortunio potrebbe rovinare tutto.

Volevo andarmene, per cui era normale che non scendessi in campo, anche se la decisione spetta sempre al mister. La stagione è ancora lunga e proveremo a migliorare nel corso di essa. Credo che la mia voglia di partire sia normale. Sono un calciatore importante per la Nazionale, non ho più 20 anni e ho bisogno di giocare per essere felice. Ci sono situazioni in cui devi prendere decisioni importanti. Sono un uomo e un padre, quindi ci sono scelte buone per me e per la mia famiglia. Non sono deluso della mia permanenza, perché questo mi permetterà di superare i miei limiti. Ora il mercato è chiuso e voglio concentrarmi sul, ma vedremo cosa succederà in futuro".