INTER SCHULZ / Nico Schulz torna a parlare della sua passione per l'Inter. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Frankfurter Neue Presser', il neo terzino del Borussia Dortmund ha spiegato così il suo tifo per il club nerazzurro: "Mio padre è italiano ed è cresciuto con l'Inter, tutta la famiglia e tutta la sua cerchia di amici. La mia prima maglia da calcio fu quella nerazzurra di Ronaldo.

Mio padre era un grande tifoso dell'Inter e per me, da adolescente, giocarci rappresentava un sogno". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Nelle prossime settimane il laterale tedesco sfiderà proprio la sua squadra del cuore in Champions League: "San Siro? Non ci sono mai stato, non ho mai giocato a Milano. Ma adesso è giunta l'ora". A giudicare dalle sue parole, le strade di Schulz e dell'Inter sembrano davvero destinate ad incrociarsi in futuro.