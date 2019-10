Manchester United, rivoluzione totale: otto acquisti in arrivo

MANCHESTER UNITED RIVOLUZIONE / Ben lontano dai fasti passati, il Manchester United ha deciso di confermare, almeno per ora, Ole Gunner Solskjaer in panchina, concentrando i propri sforzi di rinnovamento soprattutto sulla rosa.

La dirigenza dei 'Red Devils', stando a quanto riporta 'The Telegraph', avrebbe deciso di attuare una vera e propria rivoluzione e sarebbe pronta a concludere almeno otto acquisti nelle prossime due sessioni di calciomercato. Il giornale britannico non fa nomi, ma non è un mistero che tra le priorità della squadra ci sia anche il reperimento di uno o addirittura due attaccanti, con i nomi diche restano assolutamente di moda.