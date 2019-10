MILAN BOBAN GIAMPAOLO PIOLI / Intervenuto al 'Festival dello Sport' di Trento, Zvonimir Boban è tornato sul delicato momento del suo Milan: "Stiamo vivendo un momento difficile. Mandare via un allenatore è una sconfitta per tutti, ma è stata una scelta che abbiamo preso tutti insieme, non solo io. Giampaolo è un bravo allenatore, ma questa decisione è stata presa per il bene del Milan.

Il Chief Football Officer del club rossonero ha poi proseguito: "Quando le cose non vanno bene i colpevoli sono tutti: allenatore, giocatori e noi dirigenti. L'esonero è una sconfitta per tutti. A Marco, appena dopo il suo arrivo a Milanello, dissi "spero di lasciare questa città insieme a te", lo stesso ho fatto con Paolo (Maldini, ndr) con il quale condivido l'ufficio ogni giorno. Speriamo di fare bene ora con Pioli". Infine, Boban si rivolge ai tifosi rossoneri: "C'è bisogno di tempo, nessuno ha detto che avremmo fatto subito. Siamo una squadra giovane, la più giovane in Italia. È un processo, non abbiamo fatto nessun proclamo. Ma faremo di tutto per riportare in alto il club il prima possibile".