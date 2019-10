EURO 2020 ITALIA GRECIA BONUCCI / Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa, insieme al Ct Roberto Mancini, alla vigilia di Italia-Grecia.

Qualificazione a Euro 2020 molto vicina: "Sarebbe importante raggiungere l'obiettivo con così largo anticipo, come mai accaduto prima - ha spiegato - Ci sarà un grande pubblico, abbiamo il dovere di regalare una grande festa. Il modo in cui questa Nazionale gioca sorprende un po' tutti, noi stessi avevamo un po' paura prima, pressando molto alti temevamo di essere infilati in ripartenza. Ma quando poi ti diverti in mezzo al campo diventa tutto più facile. Abbiamo riportato entusiasmo intorno alla Nazionale e lo abbiamo ritrovato noi stessi. 100esima presenza per me in azzurro? Dovrei giocarle tutte all'Europeo...".