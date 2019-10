Calciomercato Inter e Juventus, Gabriel Jesus pedina di scambio

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS GABRIEL JESUS / Nei giorni scorsi, Gabriel Jesus si è sfogato con i media lasciando intendere a chiare lettere di non essere contento del minutaggio riservatogli da Pep Guardiola e, in particolar modo, del fatto di non essere quasi mai preso in considerazione per i big match. Una situazione che potrebbe portare anche ad una separazione e che Inter e Juventus stanno monitorando con grande interesse.

L'attaccante brasiliano, infatti, fa gola a molti e in passato si è parlato anche di un interessamento di Bayern Monaco e Real Madrid. A proposito degli spagnoli, nelle ultime ore 'Don Balon' ha parlato di un invaghimento per Vinicius Junior da parte di Guardiola, che avrebbe intenzione di offrire proprio l'ex Palmeiras ai Blancos.