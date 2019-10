CALCIOMERCATO MILAN INTER MULLER LIVERPOOL / Qualche giorno fa la 'Bild' ha rilanciato una clamorosa ipotesi di rottura tra Thomas Muller e il Bayern Monaco: dopo 20 anni giocati con la maglia del club bavarese, l'attaccante tedesco starebbe pensando di lasciare veramente la Germania per una una nuova avventura.

La 'Bild' ha parlato di un retroscena che risale all'estate svelando un tentativo non andato a buon fine dell'Inter di Antonio Conte: la squadra nerazzurra potrebbe tornare alla carica in vista di gennaio ma attenzione anche al Milan. Secondo però quanto riportato da 'Liverpool Echo' ci sarebbe anche il Liverpool di Jurgen Klopp sulle sue tracce: il club inglese è pronto infatti a sfidare le due milanesi per l'attaccante del Bayern Monaco. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!