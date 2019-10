p>CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI / Ladidovrà fare a meno ancora per un po' di Lorenzo il rientro in campo del centrocampista giallorosso, che ha rimediato la frattura del quinto metatarso, è ancora lontana. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Le prossime settimane però saranno utili per cercare di fare ulteriori passi in avanti in merito al rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Roma vuole eliminare dal contratto la clausola da 30 milioni di euro ed è disposta a ritoccare l'ingaggio per incassare il sì definitivo di Pellegrini.