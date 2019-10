SAMPDORIA VIALLI ITALIA / "La trattativa sfumata? È molto semplice: con Ferrero non abbiamo trovato un accordo sul prezzo. Non è colpa di nessuno. Chi vende ha un'idea, chi compra un'altra: Ferrero ha fatto un prezzo e non è stato possibile trovare un punto di incontro". Intervistato nel ritiro della sede della Nazionale, Gianluca Vialli ha spiegato il motivo del mancato accordo con Massimo Ferrero per la cessione della Sampdoria.

L'ex attaccante ha poi proseguito: "Ci spiace che questa cosa sia diventata pubblica e abbia in qualche modo condizionato l'umore e i risultati della squadra, ma abbiamo la coscienza pulita: negli ultimi 13 mesi abbiamo fatto soltanto due comunicati ufficiali e questa è la prima volta che ne parlo".

Come da lui stesso annunciato, Vialli si dedicherà ora alla Nazionale italiana molto probabilmente con il ruolo di capo delegazione: "Ringrazio il presidente Gravina per avermi aspettato. Oggi sono qui in veste di ambasciatore dei volontari di Euro 2020, nei prossimi giorni parleremo di come allargare il mio contributo. Non ci sono tempistiche ma spero di essere qua il prossimo raduno della Nazionale, non da invitato ma con un ruolo definito. Ripartendo con Mancini mi sento in buone mani".